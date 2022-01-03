باريس سان جيرمان يعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبيه.

وأوضح النادي أن حالة الإصابة الجديدة هي للاعب البرتغالي دانيلو بيريرا الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ودخل لاعب الوسط/30 عاما/ في عزل منزل في الوقت الحالي.

تأتي إصابة بيريرا قبل وقت قصير من مباراة سان جيرمان أمام فان في بطولة كأس فرنسا مساء اليوم

تجدر الإشارة إلى أن إصابات كورونا حرمت سان جيرمان جهود كل من ليونيل ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا وسيرجيو ريكو.