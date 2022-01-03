مجموعة قوية للأهلي ومتوازنة للزمالك في قرعة كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، عن مجموعات متوازنة لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير.

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية وتأتي أندية الأهلي، الزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة، وبذلك يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية مع النادي الإسماعيلي، بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة مع إنبي، وأوقعت القرعة بيراميدز في صراع ثلاثي مع أندية الاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري.

وجاءت قرعة كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - فيوتشر اف سي - المصري - مصر المقاصة.

المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - سيراميكا كليوباترا- غزل المحلة - طلائع الجيش.