شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب وعبد الحليم على يسحبان قرعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الثنائي علاء ميهوب وعبد الحليم على نجما الأهلي والزمالك عملية سحب قرعة بطولة كأس الرابطة التى تقام بعد قليل بأحد الفنادق، بحضور رئيس رابطة الأندية النائب أحمد دياب وأعضاء الرابطة ومندوبي أندية الدوري الممتاز الـ18.

وتعتبر هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة والتي تم استحداثها مع تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي. وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة 6 فرق ، وتم وضع أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز على رؤوس المجموعات.

وينطلق دور المجموعات يوم 12 يناير وينتهـي 30 من نفس الشهر ويخوض كل فريق 5 مباريات خلال دور المجموعات يتأهل ثلاثي الصدارة مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

وتُقام قرعة بين الـ 4 فرق لتحديد مواجهات قبل النهائي وتُلعب المواجهات بخروج المغلوب في شهر يونيو المقبل ، وستكون المشاركة في بطولة كأس الرابطة إلزامية على أندية الدوري الممتاز وبحضور جماهيري وبتطبيق تقنية الـ VAR.