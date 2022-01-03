شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: لا نية لإنهاء إعارة عبد المنعم وتحديد مصير عمر كمال نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أنه لا نية للموافقة على قطع إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار إلى فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى. وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات صحفية، "محمد عبد المنعم مستمر مع الفريق ولا نية لإنهاء إعارته خلال الميركاتو الشتوى، وكذلك الأمر عمر كمال عبد الواحد مستمر معنا حتى نهاية الموسم، ومن بعدها سوف يقرر اللاعب الاستمرار معنا أو العودة للزمالك".
وأضاف السقا، "نجحنا فى ضم عناصر مميزة قبل انطلاق الموسم، وركزنا مع الجهاز الفني على نوعية لاعبين معينة، والدليل كريم نيدفيد الذى عاد مرة أخرى للمشاركة فى المباريات والتألق بعد غياب أكثر من عامين عن المباريات الرسمية، وهناك تعامل خاص معه لمساعدته على استعادة مستواه مرة أخرى".
وتابع المدير الرياضى، "تعاقدنا مع لاعبين من 13 ناديا، وما وصل له الفريق خلال الأربع شهور الماضية، يعد إنجازًا كبيرًا، وسوف نحسم صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي خلال الأيام القليلة القادمة".
وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق. وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فيالدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.