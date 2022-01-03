نادي لايبزغ يعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي لايبزغ الألماني اليوم الإثنين أن الفحوص كشفت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.



وأوضح لايبزغ أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا، على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزج بعد انتهاء فترة عزلهما، قبل نهاية الأسبوع.

أما اللاعب الثالث، فهو الشاب سولومان بوناه لاعب الفريق الأول للايبزغ.

ويخضع نوردي موكيلي وبنيامين هنريكس وداني أولمو للعزل أيضاً بعد أن جاءت الفحوص الخاصة بهم بنتائج غير حاسمة أمس الأحد.

وخضع اللاعبون الثلاثة للفحوص مجدداً اليوم الإثنين، لكن لم يجر الإعلان عن النتائج بعد.

ويستأنف لايبزج مشواره في الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد انتهاء العطلة الشتوية للمسابقة، بمواجهة ماينز يوم السبت المقبل.