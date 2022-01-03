شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي القيمة السوقية لفرق كأس العالم للأندية 2021؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تكثف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية استعداداتها تمهيدا للمشاركة في البطولة، التي تعتبر أول بطولة عالمية تقام في عام 2022.



ومن المقرر أن تستضيف الإمارات كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 3 – 12 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 7 فرق يتصدرها تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

كما تشارك في المنافسات أيضا فرق الجزيرة الإماراتي بصفته بطلا للدوري الإماراتي، البلد المستضيف، ومونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، وبالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى نادي إيه إس بيري بطل تاهيتي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في صفقات اللاعبين والقيمة السوقية للأندية، فإن فريق تشيلسي يعد الأغلى من حيث القيمة السوقية لنجومه في البطولة، بواقع 878.50 مليون يورو.

وكان تشيلسي استطاع أن يعود للألقاب والبطولات بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، ليتصدر قائمة المشاركين في مونديال الأندية "الإمارات 2021"، وتعج قائمته بنخبة من النجوم، وذلك بمعدل أعمار 27 عاماً، فيما يشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 66.7% من قائمة الفريق بواقع 18 لاعبا.

ويتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو القائمة بـ100 مليون يورو، يليه الانجليزي ماسون ماونت بقيمة تبلغ 75 مليون يورو.

ويضم نادي بالميراس، المشارك بالبطولة بعد تتويجه بكأس كوبا ليبرتادوريس، نخبة من اللاعبين، بمعدل أعمار 25.5 عام، فيما يشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 11.1% من قائمة الفريق، بواقع 4 لاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية للفريق 186.30 مليون يورو، فيما يتصدر البرازيلي دانيلو قائمة اللاعبين الأغلى بقيمة 18 مليون يورو، يليه مواطنه باتريك دوبولا بقيمة تبلغ 16 ملايين يورو.

ويعج فريق مونتيري بعدة لاعبين بارزين، بمعدل أعمار 26 عاما، فيما يشكل اللاعبون الاجانب ما نسبته 39.1% بواقع 9 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 80.90 مليون يورو، فيما يتصدر قائمة الأغلى من اللاعبين المكسيكي كارلوس رودريجيز بقيمة سوقية 10 ملايين يورو، يليه الأرجنتيني ماكسيميليناو ميز بقيمة سوقية 8 ملايين يورو.

ويبرز اسم الهلال السعودي كأحد أكبر الأندية الآسيوية حصداً للبطولات، بما يضمه من لاعبين ذوي مستويات فنية عالية، بمعدل أعمار 27.9 عام، ويشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 23.3% من قائمة الفريق بواقع 7 لاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية للفريق 61.15 مليون يورو، ويتصدر البرازيلي ماتيوس بيريرا قائمة أغلى اللاعبين في الفريق بواقع 15 مليون يورو، يليه الفرنسي موسى ماريجا بقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو.

ويعتبر النادي الأهلي أبرز الأندية العربية حصداً للبطولات والألقاب المحلية والعربية والقارية، ولديه نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب، حيث يبلغ معدل أعمار لاعبيه 26.9 عام.

ويشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 18.2% من الفريق، بواقع 6 لاعبين، وتبلغ القيمة السوقية للفريق 31,93 مليون يورو، ويتصدر قائمة الاغلى كل من المالي أليو ديانج بقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليون يورو، وحارس الفريق محمد الشناوي القائمة بقيمة تبلغ 3 ملايين يورو.

ويضم فريق الجزيرة نخبة من اللاعبين الإماراتيين والأجانب ما يضعه ضمن أبرز الفرق المشاركة في البطولة، ويبلغ معدل أعمار لاعبيه 25.5 عام، ويشكل اللاعبون الأجانب ما نسبته 30.4% من الفريق بواقع 7 لاعبين ما بين الأجانب وفئة المقيمين.

وتبلغ القيمة السوقية للفريق بحسب ترانسفير ماركت 19.02 مليون يورو، فيما يتصدر علي مبخوت هداف الفريق قائمة أغلى اللاعبين بقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليون يورو، يليه المهاجم البرازيلي جواو فيكتور القادم من فولفسبورغ الألماني، بعقد يمتد حتى 2023، حيث تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو.

ويشارك "إيه إس بيري" بطل تاهيتي في البطولة بدلاً من فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي أكد انسحابه من البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا وعدم قدرته على العودة السريعة إلى البلاد بسبب إجراءات الحجر الصحي.

ويعد فريق إيه إس بيري أبرز الأندية في تاهيتي حيث توج بلقب الدوري المحلي 9 مرات، كانت آخرها في 2019-2020 ونال الكأس المحلية 9 مرات أيضاً، ولم يسبق له المشاركة في كأس العالم للأندية ولا تظهر بيانات لاعبيه الأجانب بحسب موقع ترانسفير ماركت او القيمة السوقية للفريق.