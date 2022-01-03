شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي، فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير الجارى.

وكشف مصدر بالزمالك، أن بن شرقي يرفض الحديث عن ملف التجديد للزمالك من عدمه مع أى من زملائه بالفريق، الأمر الذى يزيد الشكوك حول توقيعه للأهلي، على أن ينتقل لصفوف الفريق الأحمر مجانًا بنهاية الموسم الحاري.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تنتظر عودة اللاعب لعقد جلسة والاستفسار عن حقيقة التوقيع للأهلي، مع فتح باب التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مرة أخرى علي أمل الموافقة وإنهاء الملف بأسرع وقت.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق سافرا إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.