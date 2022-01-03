شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصرى: مهمتنا انتهت فى ديسمبر والركود الإدارى يهدد النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى السابق، وزارة الرياضة سرعة التدخل لإنقاذ الوضع فى النادى البورسعيدى، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس السابق فى 24 ديسمبر الماضي.

وقال هاشم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الوضع الحالى فى النادى المصرى يشهد حالة ركود إدارى تام، والنادى غير قادر على عقد صفقات أو تجديد عقود لاعبين بسبب عدم وجود مجلس إدارة أو من يقوم بمهامه.

وأضاف هاشم، هذا الوضع لا يليق بالنادى المصرى كل الأمور الإدارية معطلة، كان ينبغى تعيين لجنة لإدارة النادى ولكن حتى الآن ليس هناك جديد، ولم نتواصل مع معين الشعبانى أو اللاعبين بعد انتهاء مهمتنا فى 24 ديسمبر الماضي.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات فى الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية التى أقيمت بمقر الاتحاد الافريقى "كاف" عن وقوع النادى المصرى فى المجموعة الثالثة لمواجهة القطن الكاميرونى ومازيمبى خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وضمت المجموعة الثالثة كل من، أوتوهو (الكونغو) - المصرى (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبى (الكونغو الديمقراطية)