شكرا لقرائتكم خبر عن "بند البيع" سر الخلاف بين الأهلي وهاتاي فى صفقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو هاتاى التركى مفاوضاتهم مع النادى الأهلى للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجارى وحتى نهاية الموسم، فى ظل خروج اللاعب بشكل كامل من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.

وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك شبه اتفاق بين جميع الأطراف على إتمام الصفقة، ولكن إدارة الأهلى تتحفظ على وجود بند يسمح للنادى التركى بالحصول على خدمات كهربا نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة، وهو الأمر الذى تصر عليه إدارة هاتاى التركي.

ويرغب الأهلى فى إعارة كهربا فقط حتى نهاية الموسم على أن يعود للفريق نهاية الموسم بشكل طبيعى أو فى حال وضع بند أولوية الشراء يكون مقابل مبلغ كبير لا يقل عن 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يدخل الطرفان جولة مفاوضات جديدة خلال الساعات الجارية للوصول لصيغة اتفاق قبل إتمام الصفقة بشكل رسمى.

ويفاضل كهربا بين البقاء فى الأهلى على أمل دخول حسابات موسيمانى واستغلال الفرصة التى سيحصل عليها أو الخروج للإعارة، ووقتها سيحصل اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.