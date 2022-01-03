شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: كرة القدم لا تعترف بالأسماء ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر، عن ثقته فى تقديم المنتخب الوطني عروضاً جيدة بكأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقال عبد الله السعيد فى تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، "بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة مهمة جدًا، سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة فيها".

وأضاف السعيد، "لا توجد مباريات سهلة وجميع اللاعبين يدركون ذلك، لدينا حماس كبير وتركيز من أجل كتابة تاريخ لبلدهم ثم أنفسهم وإسعاد الجمهور المصري، كرة القدم مؤخرًا لا تعترف بالأسماء، جميع المنتخبات قوية لكننا جاهزون لمواجهة أى منتخب لكننا لدينا عزيمة وإصرار على الظهور بشكل جيد يليق بنا".

وفى السياق ذاته، يصل الثنائي محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر اليوم، قادمين من إنجلترا.

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما.