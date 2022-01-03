شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. كشرى يلقى قميص التمرين فى وجه تسوبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

خلال فترة تواجد أحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، فى القلعة الحمراء ويتولى الألمانى راينر تسوبيل المسئولية الفنية للفريق الأحمر، توترت العلاقة بين الطرفيين.

وتحدث أحمد كشرى عن واقعة شهيرة بينهما قائلاً: "أتذكر أنه أثناء توجيه تسوبيل لى فى أحد التدريبات مسك قميصى ودفعنى وكان بيوجهنى غلط كمان، فقلعت القميص ورميته فى وشه وطلعت من الملعب والجماهير هتفتلى ووقفت معايا".

أضاف كشرى حديثه: "كان خنقنى وأنا كنت بحرجه كل ما بنزل بجيب أهداف، وأول ما الأهلى جددله مشيت ودى غلطة حياتى لو كنت قعدت كنت هكون أفضل مهاجم فى مصر لأن حسام بعدها مشى بسنة".