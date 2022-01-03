لاعبو بوندسليجا يختارون صلاح ثاني أفضل لاعب.. وكلوب أفضل مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

اختار لاعبو الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ كأفضل لاعب ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدرب.

وجاء ذلك طبقا لنتائج استطلاع رأي للاعبي البوندسليجا أجرته مجلة "كيكر" الرياضية.

وذكرت مجلة كيكر في عددها الصادر اليوم الاثنين أن ليفاندوفسكي حصد 2ر43 % من الاصوات في الاستطلاع الذي شمل 234 لاعبا.

وجاء النجم المصري مجمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني بنسبة 5ر20 % من الأصوات وتلاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث.

أما يورجن كلوب فقد احتل المركز الأول في قائمة أفضل المدربين بنسبة أصوات 6ر34 % وتلاه مواطنه الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بنسبة اصوات 8ر24 % والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في المركز الثالث.

كذلك اختار لاعبو البوندسليجا الدوري الإنجليزي الممتاز كأفضل مسابقة دوري وذلك بنسبة تصويت هائلة بلغت 9ر67 %.

أما جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخ والمنتخب الألماني فقد جاء في المركز الأول في التصويت على أكثر وضع مخيب للأمال خلال الموسم.

ويُرجح أن الأمر تعلق بموقف كيميش من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وليس بمهاراته وأدائه على أرض الملعب.

وكان جوشوا كيميش قد أبدى شكوكه في البداية بشأن اللقاح وتأثيراته المحتملة في المستقبل، ويغيب عن الملاعب منذ أوائل نوفمبر الماضي إثر خضوعه لفترتي حجر صحي بسبب إصابته بعدوى الفيروس وتعرضه لمشكلات في الرئة مرتبطة بذلك.