عبد الله السعيد: كرة القدم لا تعترف بالأسماء.. وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، مشددا على أن الجميع لديه حماس واستعداد لكتابة التاريخ بقميص الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وخلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قال السعيد: "بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة مهمة جدًا، سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة فيها".

وأضاف السعيد: "لا توجد مباريات سهلة وجميع اللاعبين يدركون ذلك، لدينا حماس كبير وتركيز من أجل كتابة تاريخ لبلدهم ثم أنفسهم وإسعاد الجمهور المصري ".

وأتم: "كرة القدم مؤخرًا لا تعترف بالأسماء، جميع المنتخبات قوية لكننا جاهزين لمواجهة أي منتخب لكننا لدينا عزيمة وإصرار على الظهور بشكل جيد يليق بنا".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة التي ضمت كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.