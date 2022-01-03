كيف يتم تحديد أفضل ثوالث في مجموعات أمم إفريقيا؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2021 في التاسع من يناير، ومعها يبدأ الحديث عن القواعد واللوائح الخاصة بالبطولة، ومن أبرزها آلية التأهل من مرحلة المجموعات.

تقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير، وحتى 6 فبراير، ويشارك خلال البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات مختلفة، تضم كل واحدة 4 منتخبات.

ويتأهل عن كل مجموعة منتخبان، حيث يكتمل بناء على ذلك 12 منتخبا في دور الـ16، على أن ينضم لهم 4 منتخبات أخرى هم الأفضل بين 6 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

لكن ما هي المعايير المتبعة من أجل تحديد أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث؟

1- أفضل عدد من النقاط في كافة مباريات المجموعة.

2- فارق الأهداف الناتج عن كافة مباريات المجموعة.

3- صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة كل مباريات المجموعة.

4- قرعة يتم تنظيمها بمعرفة لجنة كافة المنظمة للبطولة.

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" معايير التأهل إلى دور الـ16 والتي من خلالها تبدأ مرحلة خروج المهزوم في البطولة حتى المباراة النهائية.

وتبدأ مرحلة خروج المهزوم في البطولة بداية من 23 يناير، بمرحلة دور الـ16، ثم تقام مرحلة ربع النهائي 29 من الشهر ذاته، على أن يكون نصف النهائي 2 فبراير، والنهائي 6 من الشهر ذاته.