مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون استفسر عن مرتبه.. ويصرف خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي القلعة البيضاء، استفسر عن صرف مرتبه لعدم صرفه حتى الآن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كارتيرون أرسل إنذاراً لنادي الزمالك، بسبب تأخر صرف راتبه لشهر ديسمبر.

وأضاف المصدر أن كارتيرون يحق له الحصول على مرتبه يوم 1 من الشهر الجاري وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم صرف مرتب المدرب الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغادر كارتيرون القاهرة، لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.