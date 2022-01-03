مصدر لمصراوي: 32 لاعبا بقائمة الأهلي المبدئية بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، لإرسال القائمة المبدئية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة بين 3 فبراير إلى 12 من الشهر ذاته.

وقال مصدر لمصراوي، إن الأهلي سيضطر لإرسال القائمة المبدئية للفريق اليوم الاثنين، على أن تضم 32 لاعبا.

وأضاف المصدر أن القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا سيتم إرسالها قبل 48 ساعة من المباراة الأولى للأهلي لاكتساب مزيد من الوقت بسبب الدوليين وإصابات كورونا.

ويواجه الأهلي أزمة في مونديال الأندية لتعارضها مع كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وفي حالة تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية سيفقد الأهلي عناصره الدولية نظرا لإقامة أول مباراة للفريق الأحمر أمام مونتيري المكسيكي يوم 7 فبراير.