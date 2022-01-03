الامارات | نصيحة ميدو إلى وليد سليمان.. "الأهلي بيكبّر ولاده"

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة ميدو إلى وليد سليمان.. "الأهلي بيكبّر ولاده" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق نصيحة إلى صانع ألعاب النادي الأهلي وليد سليمان باعتزال كرة القدم في حال قررت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته، مشدداً على أن العمل لاحقاً في الكادر الإداري أو الفني داخل القلعة الحمراء أهم من استمراريته في الملاعب موسمين إضافيين بقميص نادٍ آخر.

وقال ميدو على قناة "المحور": "نصحيتي إلى وليد سليمان إذا الأهلي اتخذ قراراً بأن هذا آخر موسم لك، اعتزل ولا تتنقل لنادٍ آخر، وأعمل داخل القلعة الحمراء"، مضيفاً: "الأهلي لديه ميزة أنه (بيكبر ولاده) ويبني وكوادر، كن كادرًا في الأهلي، هذا أفضل بكثير من أن تتنقل موسم أو اثنين لنادٍ آخر، حتى لو ستحصل على أموال كثيرة".

وختم: "اعتزل داخل الأهلي ولا ترتكب خطأ لاعبين آخرين من قبل".

وبلغ وليد سليمان عامه الـ 38 في الأول من ديسمبر الماضي، ولم يخض مع الأهلي سوى دقائق معدودة، وأصبح خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني واقعاً.

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