الامارات | ملخص مباراة برشلونة ومايوركا.. "عارضة وقائم وهدف" وشتيغن يتعملق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة برشلونة ومايوركا.. "عارضة وقائم وهدف" وشتيغن يتعملق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الهولندي لوك دي يونغ والحارس الألماني تير شتيغن الأنظار في مباراة برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا، الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ تألق الأول بتهديد مرمى الخصم وارتدت كرته من القائم ثم العارضة قبل أن يسجل هدف الفوز الوحيد من رأسية متقنة، فيما تعملق شتيغن في التصدي لكرة كادت تحرم "البارسا" من تحقيق العلامة الكاملة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاص من الضائع.

وتقدم برشلونة إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب "الليغا" برصيد 31 نقطة متأخر عن أتلتيكو مدريد الرابع بفارق نقطة واحدة.

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