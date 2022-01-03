بعد تصريحات أمير توفيق.. تقارير تتحدث عن انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي.. ماذا لو حدثت «صفقة القرن»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمستقبل النجم المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعدما ربطته تقارير بالانتقال للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بن شرقي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وبات يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، قبل الانتقال له مجانًا الصيف المقبل.

وأمس الأحد، قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في تصريحات إذاعية إن ناديه "يبحث عن مصلحته فيما يتعلق بضم اللاعبين المناسبين، سواء ممن ستنتهي عقودهم قريبا أو غيرهم".

وعلى الرغم من أن توفيق لم يتطرق للنجم المغربي بشكل خاص، إلا أن البعض فسر تصريحه بأنه إشارة للدخول في مفاوضات مع بن شرقي.

وتؤكد وسائل إعلامية أن المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، لم يمنح إدارة ناديه الضوء الأخضر حتى الآن لضم بن شرقي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الصفقة في حاجة فقط إلى موافقة المدرب الجنوب إفريقي.

سيناريوهات

ولكن السؤال الذي يشغل بال جمهور الكرة المصرية بشكل عام، والأهلي والزمالك بشكل خاص، ماذا لو وقع بن شرقي للقلعة الحمراء؟، وماهي السيناريوهات المترتبة على ذلك؟.

توقيع بن شرقي للأهلي يمثل ضربة قوية من الأحمر إلى الزمالك، وهو ما يؤدي بدون شك لتوتر العلاقة بين الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وبين مرتضى منصور مجدداً، خاصة مع عودة منصور إلى رئاسة القلعة البيضاء مؤخراً ودعوته للخطيب لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين خاصة على الصعيد الشخصي.

وفي حال تأكد الزمالك من التفاوض المباشر من قبل النادي الأهلي مع بن شرقي، فستسعى إدارة الزمالك لتجديد عقد النجم المغربي في أسرع وقت.

وإذا رفض بن شرقي تجديد عقده مع الزمالك، فستحاول إدارة الأبيض التخلص من اللاعب بأعلى سعر والحرص على انتقاله إلى أي من الفرق الخليجية التي ترغب في الحصول على خدمات النجم المغربي، ومنع انتقاله بأي طريقة ممكنة للغريم التقليدي.

على الجانب الآخر، فإن قدوم بن شرقي إلى الأهلي يعني تقلص فرص بقاء لويس ميكيسوني في النادي الأهلي، إذ سيحاول الأحمر التخلص من اللاعب الموزمبيقي وعرضه إما للإعارة أو للبيع، مع وجود لاعبين أجانب في صفوف الفريق لا يمكن الاستغناء عنهم مع تقديمهم أداءاً مميزاً، وهم علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون وبيرسي تاو.