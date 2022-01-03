شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مفاوضات "أون لاين" بين الأهلي وهاتاي التركى لبحث تطورات إعارة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، جلسة مفاوضات "أون لاين" مع نظرائهم فى نادي هاتاي سبور التركي لبحث ملف استعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر.

ولا يمانع الأهلي فى رحيل كهربا للدوري التركي إذا ما رفع نادي هاتاي عرضه لاستعارة اللاعب من 300 ألف دولار إلى 700 ألف دولار لمدة ستة أشهر.

وقد يوافق الأهلي على عرض هاتاي لو تم التوصل لمقابل مقالي يصل لـ500 ألف دولار خاصة إذا طلب اللاعب الرحيل بسبب عدم مشاركته مع الفريق الفترة الماضية .

ورحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل كهربا خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهود.