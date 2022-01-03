شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين على أبواب الاعتزال أبرزهم الحاوى وشيكابالا والسعيد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سبعة من مشاهير الكرة المصرية من إعلان اعتزالهم للساحرة المستديرة، وهم محمد عبد الشافى وأيمن حفنى ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجوم الزمالك ووليد سليمان نجم الأهلى، بالإضافة لثلاثى بيراميدز شريف إكرامى وأحمد فتحى وعبد الله السعيد.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على عدم تجديد عقد وليد سليمان نجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم مفاتحة اللاعب فى الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، والاتجاه للعمل الإدارى أو الفنى بدءاً من الموسم المقبل، كونه واحداً من أبناء النادى المخلصين.

وينوى مسئولو الأهلى استحداث منصب إدارى جديد لوليد سليمان تكريما له على الفترة التى قضاها داخل جدران الأهلى، وحقق خلالها العديد من الإنجازات بخلاف عدم افتعاله أى مشاكل طوال تواجده داخل الأهلي، وهو ما سيتم تنفيذه بعد الجلسة التى سيعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويخطط مسئولو النادى الأهلى لتقديم أكثر من عرض لوليد سليمان ما بين الاتجاه إلى العمل الإدارى أو الفنى وبين العمل الإعلامى والتواجد فى قناة النادى وفقا لرغبته فى المجال المفضل له بعد الاعتزال، على أن يتم تنظيم مباراة اعتزال تليق باللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، ليكون أفضل تكريم من النادى للاعب على فترة العطاء داخل النادى لأكثر من 10 سنوات فى القلعة الحمراء.