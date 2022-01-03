شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للمنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته صباح اليوم الاثنين باستاد القاهرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل .

شهد المران تقسيمة قوية بين لاعبى منتخب مصر الأول فى وسط الملعب وسط توجيهات من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذى كان مقررا له اليوم على هامش مران المنتخب، حيث يجيب اللاعبون على أسئلة الصحفيين، واعتذر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم إقامة المؤتمر، مؤكدا أن هناك بندا فى عقده مع الشركة الراعية يلزم اللاعبين بالحديث عبر إحدى القنوات المصرية بشكل حصرى.

وفى السياق ذاته، يصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه إلى القاهرة، اليوم الاثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما بالدورى الإنجليزى، حيث التقى ليفربول مع تشيلسي، بينما واجه أستون فيلا مع بريتفورد.

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما.



















































































































