شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعي وفاة إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الحساب الرسمي للنادي المصري عبر تويترالناقد الرياضي إبراهيم حجازي، والذي ودع عالمنا صباح اليوم الاثنين، وكتب الحساب الرسمي للمصري، النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة الأستاذ إبراهيم حجازي، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم. والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولكافة العاملين في مجال الإعلام الرياضي، وإنا لله وانا اليه راجعون.



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وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر فيس بوك، رحيل والده، كاتبا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".