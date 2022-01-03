شكرا لقرائتكم خبر عن كارميلو يقضى إجازة الإسماعيلى فى شرم الشيخ قبل الاستعداد لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البوليفى كارميلو، الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى، على قضاء الإجازة التى حصل عليها لمدة ثلاثة أيام فى شرم الشيخ قبل العودة للانتظام فى تدريبات الدراويش، وووضع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز كارميلو استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

وأعلن الإسماعيلي إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، بناءً على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.