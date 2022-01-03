الامارات | فنانة مصرية تسافر إلى لندن لمشاهدة محمد صلاح.. «احنا بنحبك»

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية تسافر إلى لندن لمشاهدة محمد صلاح.. «احنا بنحبك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام» صورة جديدة لها من داخل مدرجات ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، بعد حضورها مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.

ووجهت رسالة خاصة لـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعلقت دينا الشربيني علي الصورة قائلة، «محمد صلاح احناااا بنحبك».

وفرط فريق ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي وتعادل معه 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، ومحمد صلاح في الدقيقة 26.

فيما سجل هدفي تشيلسي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 42 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

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