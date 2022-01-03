الامارات | لماذا خسر ريال مدريد أمام خيتافي؟ أنشيلوتي يجيب!

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خسر ريال مدريد أمام خيتافي؟ أنشيلوتي يجيب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن العصبية والهجوم غير الفعال والتمريرات المقطوعة كلها عوامل وقفت خلف خسارة "الملكي" أمام خيتافي، بهدف دون مقابل، الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "أس" الإسبانية: "فقدنا العديد من التمريرات في اللقاء، رد فعلنا بعد الهدف كان جيداً، ثم بعد ذلك كان هناك عصبية، ولم نهاجم بشكل فعال".

وأضاف: "لم نبدأ النصف الثاني من الموسم بالشكل المطلوب، لم نلعب اليوم بشكل جيد، لا يوجد الكثير من التفسيرات، لقد منحنا الخصم هدفاً من لاعب يقدم مستويات رائعة عادة، هذا الأمر وارد الحدوث".

وتحدث أنشيلوتي عن الدفاع بثلاثة لاعبين قائلاً: "نعاني أمام فرق مثل خيتافي، لا يمكن أن تملك كل شيء، لدينا مهاجمين بخصائص مختلفة للهجوم ضد الفرق التي تغلق ملعبها تماماً.. الفرص التي سنحت لنا كانت من تسديدات عبر مسافات بعيدة".

وتعتبر الخسارة الأولى لريال في مختلف المسابقات منذ سقوطه امام إسبانيول 1-2 في الثالث من أكتوبر الماضي في الجولة الثامنة من الدوري، خاض بعدها 15 مباراة فاز في 13 منها وتعادل مرتين.

وبقي رصيد ريال مدريد 46 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 8 نقاط عن اشبيلية الذي يلتقي قادش الاثنين، علما بأن النادي الملكي لعب مباراة أكثر.

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