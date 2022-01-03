اخبار الرياضه

الامارات | ليفربول يتغنى بمحمد صلاح.. أداء ملكي

0 نشر
متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يتغنى بمحمد صلاح.. أداء ملكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها في العام الجديد، بهزه شباك ، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من .

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترنت ألكسندر أرنولد.

وكتب ليفربول في تعليقه على هدف صلاح في شباك تشيلسي: "عام جديد؟ لا جديد بالنسبة للملك المصري.. نفس الأداء الملكي يقدمه كما عاهدناه دائما".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ليفربول وتشيلسي، لكن صلاح حقق بفضل هدفه، رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا