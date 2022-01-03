كريستيانو رونالدو يتحدى جدار ولفرهامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، تحديا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يواجه ولفرهامبتون.



وتشهد المباراة مواجهة برتغالية بين رونالدو ومواطنه خوسيه سا، حارس مرمى ولفرهامبتون المتألق بشدة هذا الموسم.

وبات سا جزءا أساسيا من الفريق منذ وصوله إليه في صيف 2021 قادما من أولمبياكوس اليوناني، وقدم مستويات مذهلة ومنح فريقه الوصافة في ترتيب أقوى خط دفاع بالبريميرليج بعد مانشستر سيتي.

واهتزت شباك "الذئاب" 14 مرة خلال 18 مباراة حتى الآن.

ومن المؤكد أن رونالدو لن يجد الطريق مفرووشا بالورود نحو مرمى خوسيه سا، الذي استقبل هدفين فقط خلال آخر 7 مباريات.

ويسعى "الدون" لمواصلة هز الشباك والتقدم في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحل رابعا في القائمة برصيد 8 أهداف.

ويأتي رونالدو خلف كل من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول (16) والبرتغالي ديوجو جوتا من الريدز أيضا (10) ثم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (9).

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

ميكائيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف