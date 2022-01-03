اليوم.. سحب قرعة كأس رابطة الأندية المصرية بمشاركة جميع أندية الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى، بمشاركة جميع أندية الدوري الممتاز.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الثانية ظهراً، وتقام بأحد فنادق القاهرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نظام بطولة كأس الرابطة سيكون هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وفي دور المجموعات، سيخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، والتي ستقام في شهر يونيو المقبل وتحديداً أثناء التوقف الدولى.