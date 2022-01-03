شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يبحث ملف الإعارات والراحلين مع مسئولي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يعقد جلسة مع مسئولى النادي من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بميركاتو الشتاء الذي انطلق منذ أيام قليلة.

أمير توفيق يحسم ملفات هامة في الأهلي

ويبحث أمير توفيق مع مسئولى النادي ملف الإعارات والراحلين بعدما تلقى النادي عدة عروض الفترة الماضية يأتي في مقدمتها عرض هاتاي سبور التركي لضم كهربا.

كما ارتبط اسم أكثر من لاعب آخر في الأهلي بعروض خلال يناير الجاري منهم محمد محمود ومحمود وحيد ، ويبحث أمير توفيق مع إدارة النادي ولجنة التخطيط للكرة هذا الملف من أجل إيجاد حلول لهذه القضايا.

امير توفيق يكشف حقيقة المفاوضات مع شكري نجيب

من ناحية أخرى ، نفى أمير توفيق ، شكلًا وموضوعًا ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي.

وقال توفيق، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، وإن شكري نجيب لاعب متميز، ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية.