شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إعارة مصطفى فتحى للتعاون السعودى بعد تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع كواليس مستقبل مصطفي فتحي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني، والذى ينتهي عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجاري.

وأكد المصدر أن مصطفي فتحي تلقى عرضا محليا خلال الفترة الماضية من أحد الأندية الكبيرة، إلا أن اللاعب أكد أن أولويته هى التجديد للزمالك شرط الحصول على التقدير المناسب على المستوى المادى، خاصة أن قيمة عقده الأخير منخفضة للغاية.

وأضاف المصدر، أن هناك تكثيفاً من جانب إدارة الزمالك فى مفاوضات تجديد عقد مصطفي فتحي خلال الـ72 ساعة الأخيرة، حيث يتم الاتفاق حالياً على إعارة اللاعب للتعاون السعودي الراغب بقوة فى ضمه بعد تجديد عقده، أو بيعه للتعاون السعودى نهائياً خلال الميركاتو الجاري.

ولجأ الزمالك لأكثر من طريقة للحصول على توقيع مصطفي فتحي ومنع انتقاله للأهلي الأولى هي زيادة العرض المقدم له ليحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، على أن ترتفع قيمة العقد بقيمة مليون جنيه عن كل موسم إضافي بالإضافة لوجود نيه للموافقة على اعارة اللاعب للسعودية فى الموسم الجديد لتعويضه فى ظل وجود أزمة مادية فى النادى حالياً.