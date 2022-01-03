شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن دور أمير توفيق فى صفقة أشرف بن شرقى وطلب موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لو طلب من إدارة ناديه التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك سيقوم أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات على الفور بإنهاء الصفقة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تصريح أمير توفيق اللى قال فيه إن الأهلى جاهز للتعاقد مع أى لاعب انتهى تعاقده مع ناديه وأصبح حراً لو كان مطلوباً فنياً فى القلعة الحمراء أحدث موجة كبيرة من الجدل حول هوية اللاعب الذى يفاوضه الاهلى".

وأضاف شوبير، "الحقيقة أن أمير توفيق لم يقصد لاعب بعينه بهذا التصريح، أيوه مش بيتكلم على لاعب معين بس يقصد أن لو الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيمانى طلب ضم لاعب وهذا اللاعب حر سيقوم أمير توفيق على الفور بانهاء الصفقة يعنى مثلا لو موسيمانى عايز أشرف بن شرقى الاهلى هيخلص الصفقة فوراً".

وتابع شوبير، "العكس مينفعش فى الأهلى لأن مفيش لاعب فى الأهلى عقده ينتهى قبل سنة ونص من الآن، ومعنديش معلومة أن ياسين منصور قال هدفع ثمن صفقة أشرف بن شرقى، بس الأهلى من غير ياسين منصور عنده الإمكانيات المادية للتعاقد مع بن شرقى، ولكن الفريق لا يحتاجه حالياً، والأمر يتوقف على رأى موسيمانى، ومحدش خد رأى موسيمانى فى الصفقة حتى الآن لأنهم مش مستعجلين".

وتابع شوبير، "الزمالك بقى عنده ثلاث مشاكل الأولى تتعلق بإيقاف القيد وهل سيتكرر ومحدش يصدق قصة أن حد سافر عشان يحل المشكلة، الخلافات مع الفيفا تحل بالإيميلات من غير سفر وشرح، وعضو مجلس إدارة يقعد سنة ونص فى سويسرا عشان يحل مشاكل نادى وفى الآخر مفيش حاجة بتحصل محدش يصدق القصص دى، المشكلة الثانية للزمالك الأزمة المالية التى تواجه النادى الناس قالت اول الشهر هيدخل 300 مليون جنيه ومفيش حاجة حصلت واللاعبين امبارح طالبت الإدارة بمكافاة الفوز بالدوري، ثالث الازمات هى الانتخابات نفسها وعدم وضوح الرؤية للمجلس الجديد".