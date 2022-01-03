شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل النهائي للجهاز الفني لـ عودة فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل تشكيل الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة مدرب الفريق، والذى تولى المسئولية مؤخراً بعد قبول استقالة عماد النحاس المدرب السابق لذئاب الجبل، والذى تقدم باستقالته بسبب تراجع نتائج الفريق.

وجاء التشكيل الأخير للجهاز الفني للمقاولون كالتالي: أحمد سعيد مدربا عاما، طلعت محرم ومحمد عز مساعدين ومحمد يونس مدربا للحراس، بينما تم الابقاء على الجهاز الطبي بقيادة الدكتور وائل نبيل والجهاز الإداري بقيادة مجدى محمد.

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف في الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.