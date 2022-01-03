شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامى ربيعة والنص الحلو بعد دخول القفص الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رامى ربيعة، نجم النادى الأهلى، القفص الذهبى بعد احتفاله بزفافه أمس على زوجته نادين بأحد فنادق التجمع الخامس الكبرى.

ودائما ما يظهر ربيعة بصحبة نصفه الحلو على السوشيال ميديا وفى المناسبات، حيث يعتبر نجوم الرياضة دخول القفص الذهبى بداية الاستقرار.

من ناحية أخرى، تلقّى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما يقرب من خمسة عروض من أندية محلية خلال الأيام الماضية للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم ربيعة بالعديد من العروض المحلية، يأتي في مقدمتها المقاولون العرب وسموحة، وغيرهما من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب.

ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل أساسي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن يحل بديلا في مباراة فيوتشر أمس الأحد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد رامي ربيعة مع الأهلى على كأس السوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء ‏المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.‏

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رامى ربيع و النصف الخبر فى الصور التالية :