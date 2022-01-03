شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة كأس الرابطة بمشاركة أندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسحب رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى الثانية ظهر اليوم، الاثنين، قرعة بطولة كأس الرابطة التى تقام لأول مرة فى مصر بمشاركة جميع أندية الدورى الممتاز، وتقام مراسم القرعة بأحد فنادق القاهرة.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.