شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر 4 أندية فقط نجحت في التتويج بدوري أبطال إفريقيا بنسختين متتاليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الإفريقي، بالنادى الأهلى و3 أندية أخرى بأنها الوحيدة التي نجحت في التتويج بالبطولة لنسختين متتاليتين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر": صورا لـ4 أندية نجحت في التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا لنسختين متتاليتين معلقا عليها: "الفرق الوحيدة التي تُوجت بنسختين متتاليتين من دوري أبطال إفريقيا".

ويترقب عدد كبير من لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي كأس الرابطة المقرر انطلاقها الأيام المقبلة للمرة الأولى، ويأمل هؤلاء اللاعبون فى استغلال الفرصة التى سيحصلون عليها في غياب اللاعبين الأساسيين لتواجدهم فى أمم أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت قبل عدة أشهر عن تدشين بطولة كأس الرابطة التى تقام خلال فترة توقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتجرى قرعة البطولة الوليدة اليوم الإثنين.

وتقام البطولة، التى تُعد أحدث مواليد اتحاد كرة القدم المصرى، بمشاركة جميع فرق الدوري، ويتم تقسيمها على 3 مجموعات، ويصعد المتصدرون لنصف النهائي بجانب صاحب أفضل مركز ثانٍ.