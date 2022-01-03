شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات الزفاف تكشف الوجه الحسن لعلاقة نجوم المركز الواحد بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مناسبات نجوم الأهلي الوجه الآخر للعلاقة القوية والوطيدة بين نجوم الفريق الأحمر خارج المستطيل، وحرصهم على تقديم الدعم لبعضهم البعض في الفرح والشدة، وأن العلاقة لا تقتصر على مزاملته في النادي وخلال التدريبات والمباريات، بل تصل إلى أن يكون زميله في الأهلي سندا له في المناسبات الخاصة.

العلاقات الوطيدة ليست الوحيدة اللافتة للنظر بين نجوم الأهلي، بل اللافت بشكل كبير هو أن الدعم والسند يأتي من لاعبين يشاركون معه في نفس مركزه بالأهلي، وما يصاحب ذلك من صراع بين اللاعبين لحجز مكان في تشكيل الفريق وقد يصنع حساسية وتوتر في العلاقة بين اللاعبين، ولكن نجوم الأهلي أثبتوا أن المنافسة والصراع داخل الملعب فقط ولكن الأمر مغاير تماما خارج الملعب.

أكثر من مناسبة حفل زفاف لنجوم الأهلي أظهرت حالة الحب والارتباط الوثيق بين نجوم الأهلي خاصة من نجوم المركز الواحد، حيث لم تلعب المنافسة على المشاركة الأساسية في خلق جو من الضغينة بين اللاعبين كما يحدث في بعض الفرق، بل إن الأجواء تسودها حالة من الاحترام المتبادل فيما بينهم، ولثقتهم في أن القرار النهائي في إشراك أي لاعب بيد الجهاز الفني الذي يختار وفقا لوجهة نظره الفنية.

وأبرز حالات العلاقات الوطيدة بين نجوم المركز الواحد بالأهلي:

ربيعة وياسر

كان ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أول الحاضرين من نجوم الأهلي لحفل زفاف زميله رامي ربيعة رغم أن الأخير يشاركه في نفس المركز بقلب دفاع الأهلي، ليس هذا فحسب بل تواجد ياسر في الفندق الذي يستضيف حفل الزفاف مبكرا لمساندة زميله وظهرا سويا قبل لحظات من حفل الزفاف وهم يلعبون مباراة بلايستيشن في إحدى الغرف الخاصة داخل الفندق لتسليته قبل بدء المراسم الرسمية لحفل الزفاف.





السولية وفتحي

لم يكتف عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، بحضور حفل زفاف صديقه حمدي فتحي، بل كان حريصا على التواجد مبكرا مع فتحي وقام بدور مصمم الأزياء الخاص بزميله، يساعده في ارتداء البدلة الخاصة بزفافه ويعينه على ارتداء الإكسسوارات الخاصة قبل الاحتفال بزفافه، على الرغم من أن الثنائي يلعبان في مركز واحد بوسط ملعب الأهلي، ولكن العلاقة بينهما لم يحكمها طبيعة منافستهما داخل الملعب.

شريف وأفشة

وفي حفل زفاف محمد مجدي أفشة كان محمد شريف داعم بشكل قوي لزميله، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة قوية رغم أنهما يلعبان في خط هجوم الأهلي، فالأول يلعب صانع ألعاب والثاني مهاجم ويشكلان ثنائية داخل الملعب وخارجه أيضا، ويحرص الثنائي على مساندة بعضهما، حيث لم يتخل محمد شريف عن أفشة في حفل زفافه وكان مصمما على حضور "حنة" زميله وكان من أول الحاضرين في ليلة الزفاف.