الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كارفخال

دخل نادٍ يلعب في دوري المحترفين بمفاوضات جادة مع مدرب نادي بارغا البرتغالي كارلوس كارفخال، وذلك للتعاقد معه لقيادة الفريق مع قرب الاستغناء عن المدرب الحالي، ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة.

طلب

رفض أحد أندية المحترفين طلباً من نادٍ منافس بتمديد إعارة لاعبه التي تنتهي بانتهاء مباريات الدور الأول للدوري رغم أن النادي المعني أعلن استعداده لدفع مبالغ مالية إضافية للنادي الأصلي للاعب.

محترفون

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات استقبل الأسبوع الماضي لاعبين أجنبيين محترفين سيتم التعاقد معهما والإعلان عن هذا التعاقد قبل مباراة عجمان المقبلة في الدوري.

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