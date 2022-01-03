الامارات | تتويج الفائزين بـ «دولية الشارقة لشباب السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بـ «دولية الشارقة لشباب السلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مجلس الشارقة الرياضي، بختام بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي نظمها بالتعاون مع أكاديمية «جام» بمشاركة 23 فريقاً يمثلون الإمارات ومصر ولبنان والهند والأردن وإسبانيا وصربيا.

أقيمت المنافسات في أربع فئات، وجرت على ملاعب أندية: خورفكان الرياضي وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة وصالة نادي اتحاد كلباء الرياضي.

وفاز فريق الجالية المصرية بمسابقة الأشبال تحت 12 سنة، فيما فاز فريق هوبس اللبناني بمسابقة الناشئين تحت 14 سنة، وفي مسابقة الناشئين تحت 16 سنة فاز «بادالونا» الإسباني، وفي مسابقة الناشئات تحت 16سنة توج فريق أكاديمية الرياضي.

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