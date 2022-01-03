بعد اكتشافه تزوير عقده مع الزمالك.. شيكابالا يوجه رسالة "مؤثرة" للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - فجر محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك مفاجأة بوجود تلاعب في عقده مع الزمالك، حيث نشر شيكابالا، بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله وجود تلاعب في تعاقده مع نادي الزمالك، على الرغم من توقيعه على بياض مع لجنة الإدارة السابقة التي ترأسها المستشار عماد عبدالعزيز.

وجاء نص بيان شيكابالا على النحو التالي:

"طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل أعتبرت ومازلت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء وواحدًا من جماهيره المخلصة، وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا، منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبدالعزيز، اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي في من خان الأمانة".