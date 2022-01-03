شكرا لقرائتكم خبر عن الشهداء وأبو خليفة يجهزان نجوم الطلائع بدنيا وفنيا للمشاركة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل طارق العشري، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباراتي الشهداء وأبو خليفة الوديتين، المقرر لهما الثلاثاء والأربعاء المقبلين فى تجهيز والوقوف على مستوى جميع اللاعبين فنيا وبدنيا استعدادا لكأس الرابطة، هذا إلى جانب التدريبات اليومية على فترتين صباحاً ومساءً خلال فترة المعسكر.

وانتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق بالإسماعيلية اعتبارًا من السبت الماضى، وحتى الخميس المقبل، فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجاري، وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقبل المران والسفر للمعسكر عقد العشرى جلسه مع اللاعبين للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات، سواء كأس الرابطة، أو الدوري العام، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري ما زال طويلاً، ولم يمض منه سوى سبعة أو ثمانية مباريات فقط، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفريق صاحب النفس الطويل.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعه الجهاز المعاون: الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز "زيزو" مدربا مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمى، والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا، ومحمد مختار مديرا لشئون اللاعبين وإيهاب كمال إداريا.