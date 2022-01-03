شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: كأس الرابطة ستقام بتقنية الفار.. ومكافآت تحفيزية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، عن رصد جوائز مالية لتحفيز الفرق المشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وقال دياب، فى تصريحات تليفزيونية: "قمنا باختيار توقيت إقامة كأس الرابطة بعناية خلال فترة توقف الدوري للاستفادة الفنية وعدم التأثر سلبا من فترة التوقف، لذلك كأس الرابطة مهمة لتحقيق الفائدة الفنية للأندية خلال كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "مباريات كأس الرابطة ستقام بتقنية الفيديو، بنسبة 100%، وسيتم الإعلان عن تفاصيل حل الأزمة مع شركة الفار".