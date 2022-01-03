شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: انقسام حول مصير بدر بانون في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بسبب مصير المغربي بدر بانون مدافع الفريق.

وقال فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: "موسيماني رحب برحيل بدر بانون مدافع فريق الأهلي في نهاية الموسم الجاري بعد وصول عروض من السعودية والإمارات وقطر لضم المغربي، في الوقت الذي تتمسك اللجنة ببقاء اللاعب في صفوف الفريق باعتباره من القوام الأساسي".

وأضاف: "موسيماني يرغب في ضم مدافع إفريقي سوبر لتدعيم الأهلي، سواء في يناير أو الموسم المقبل ويرى أن رحيل بانون سيمنحه فرصة التعاقد مع مدافع إفريقي قوي يحل أزماته الدفاعية خاصة مع تلقى شباك الأهلي أهداف في كل مباراة".

وأكد محمد فاروق، وجود محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق أشرف بن شرقى وعرضه على أندية كبرى، فى مقدمتها النادى الأهلى.

وقال فاروق: "أحد وكلاء اللاعبين عرض بن شرقى على مسئولين فى إدارة الأهلى بشكل ودى خلال الأيام الماضية، لكن الأمر لم يتحول إلى جدية وتفاوض رسمى بين الأهلى واللاعب المغربي".

وأضاف: "كانت هناك عدة عروض مغرية للنجم المغربي من الدوريات الخليجية، ولكن انخفاض مستواه فى كأس العرب أدت إلى تراجع الأندية للتعاقد معه".