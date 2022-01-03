عامر حسين ردا على كيروش: مش هيقولنا نعمل إيه ومنعملش إيه

القاهرة - سامية سيد - رد عامر حسين، عضو رابطة الأندية على تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري.

وقال حسين، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "كيروش مش هيقولنا نعمل إيه ومنعملش إيه".

وأضاف: "كان يجب على الأندية مخاطبة الاتحادات الأخرى والحصول على موافقتهم بشأن بقاء الدوليين، ووقتها كنا سنخوض مباراة الأهلي وبيراميدز، ووقت تأجيل اللقاء كنا ملتزمين بموعد الأجندة الدولية".

وفى تصريحات سابقة قال عامر حسين: "كيروش لم يبلغنا بأى شيء وبناء عليه إحنا التزمنا بالأجندة الدولية وأجلنا كل المباريات بعد 26 ديسمبر لإتاحة الفرصة له من أجل مصلحة المنتخب، ولكن لم يبلغنا بشىء ولو حتى بلغنا، كنا سنحتاج موافقة الاتحادات الأخرى التي يلعب لها لاعبو الدورى بتأخير انضمامهم لبعد يوم 30 ديسمبر".

وأضاف: "كل ناد سيعود على أول مباراة له في الجدول بمعنى أن الاهلى سيخوض أول مباراة في الدورى أمام بيراميدز لأنها أول مباراة له في الجدول لم تلعب".