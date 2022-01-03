شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يرفض إلغاء الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، رفض فكرة تعديل عقده وإلغاء بند الشرط الجزائي الموجود خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الأحد: "يوجد بند 5 ملايين دولار كشرط جزائي في عقد الونش مع الزمالك".

وعلم "بوكس تو بوكس" أن الونش رفض فكرة التنازل عن الشرط الجزائي نهائيًا وتمسك ببقائه بدون أي تغيير، مبررًا ذلك أنه لا يوجد أي سبب لتغيير عقده كما أنه من الأساس لن يرحل عن الزمالك إلا بموافقة الإدارة.