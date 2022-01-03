شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: شركة الـ VAR تربك اتحاد الكرة بسبب 18 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الإعلامي محمد شبانة أن الدوري المصري على كف عفريت، بعدما أبلغت الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفار رابطة الأندية المصرية بصعوبة استكمال مهمتها في إدارة لقاءات الدوري هذا الموسم، لعدم الحصول على القسوط الأول من مستحقاتها عن هذا الموسم من اتحاد الكرة.

وقال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم الأحد: "كشف مصدر في اتحاد الكرة أن الشركة تتحصل على مليون يورو في الموسم الواحد مقابل إدارة مباريات الدوري، على أن تتلقى نصف هذا المبلغ في بداية الدوري وهو ما لم يحصل حتى الآن".

وأضاف: "باتت مباريات الدوري العام مهددة بإقامتها بدون تقنية الفيديو فى الفترة المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا، فى الوقت الذى ترفض فيه الأندية هذا الأمر تماماً وتتمسك بتطبيق تقنية الفيديو فى جميع المباريات.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة الأربعاء المقبل لانتخاب مجلس جديد، وسيكون ملف تقنية الفيديو على رأس أجندته، خاصة أنه سيكون مجلسا منتخبا وليس بالتعيين مثل اللجنة الحالية التي جاءت بقرار من الفيفا.