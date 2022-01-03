خاص.. لاعب سموحة يكشف موقفه من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد الدولي السوداني أطهر الطاهر لاعب فريق سموحة، أنه مستمر مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لديه عقدًا مع الفريق السكندري لمدة موسمين.

لاعب الهلال السوداني السابق قال، إن إدارة سموحة طالبته بالعودة سريعًا من أجل استكمال علاجه.

ومن المقرر أن ينتظم الطاهر في تدريبات سموحة خلال الفترة المقبلة بحسب تأكيدات الدولي السوداني.

ويعاني صاحب الـ25 عامًا، من تمزق في العضلة الخلفية من الطبقة الأولى حيث يتعالج في قطر حاليًا.

وكان الطاهر انتقل إلى سموحة في صيف انتقالات موسم (2020 - 2021) قادمًا من فريق الهلال السوداني بعد نهاية عقده.

وشارك الطاهر في الموسم المنقضي مع سموحة بواقع 25 مباراة ليسجل هدفين دون أن يصنع.