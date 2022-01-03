الامارات | الزرعوني: 4 خطوات لإنجاح «الميركاتو الشتوي» بدءاً من الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني: 4 خطوات لإنجاح «الميركاتو الشتوي» بدءاً من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، هشام الزرعوني، جاهزية اتحاد الكرة و«اللجنة» لانطلاق الفترة الثانية لانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب (الميركاتو الشتوي)، والتي ستبدأ اعتباراً من بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل 2022.

وحدد الزرعوني «أربع خطوات مهمة يجب على الأندية المختلفة اتباعها لإنجاح فترة الانتقالات، بينها التأكد من سلامة الأوراق والمستندات الخاصة بعقد اللاعب، وكذلك سلامة الفحوص الطبية الخاصة باللاعب، بجانب إسراع الأندية في إجراء عمليات القيد والتسجيل الخاصة بها، وعدم الانتظار حتى آخر لحظة على انتهاء فترة الانتقالات، حتى لا يؤدي ذلك إلى إرباك الأندية لنفسها وإرباك عمل اللجنة»، مشيراً إلى أن كل المعاملات الخاصة بقيد وتسجيل اللاعبين تتم إلكترونياً وليس يدوياً.

وقال الزرعوني لـ «الإمارات اليوم»: «أمام الأندية فترة مناسبة للقيام بعمليات قيد وتسجيل اللاعبين بدءاً من الخامس من الشهر الجاري حتى الأول من فبراير المقبل، وعلى الأندية أن تكون جاهزة لفتح باب الانتقالات لإنهاء عملياتها».

وأوضح أن التوقيت الخاص بعمليات القيد في«الميركاتو» سيكون يومياً خلال الفترة المحددة لذلك بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وشدد على أن اتباع اللجنة للنظام الخاص بانتقالات اللاعبين يؤدي إلى إجراء فترتي الانتقالات الأولى والثانية بكل سهولة وسلاسة. يذكر أن الانتقالات الصيفية التي أقيمت اعتباراً من 13 يوليو وحتى الرابع من أكتوبر الماضيين شهدت 1209 معاملات، تنوعت بين حالات قيد واستبدال وإعارة وانتقال وتسجيل.

ويعتبر «الميركاتو الشتوي» الفرصة الأخيرة للأندية لإجراء عمليات تغيير واستبدال في صفوفها، بناءً على ما قدمه لاعبوها خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وتقييم ذلك من خلال الأجهزة الفنية التابعة لهذه الأندية، حتى يكون التغيير بناءً على حاجة الأندية، ووفقاً لمراكز محددة في صفوفها.

وحرصت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خلال الفترة الماضية التي سبقت انطلاق الانتقالات الصيفية على عقد ورشة عمل للأندية، تم خلالها شرح كل البنود الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، إلى جانب قيام اللجنة بالرد على كل الاستفسارات الواردة إليها من قبل الأندية والمتعلقة بانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب على حد سواء.

الخطوات الـ 4

1- كل المعاملات تتم إلكترونياً وليس يدوياً.

2- تأكد الأندية من الأوراق والمستندات المقدمة إلى اتحاد الكرة.

3- على الأندية التأكد من سلامة الفحوص الطبية الخاصة باللاعب.

4- أهمية إسراعها بإجراء معاملاتها، وعدم الانتظار حتى آخر لحظة من غلق باب القيد والتسجيل.

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