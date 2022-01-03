الامارات | ياباني يعود إلى الملاعب بعمر الـ 55 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياباني يعود إلى الملاعب بعمر الـ 55 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسطورة كرة القدم، الياباني كازويوشي ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، عودته الى الملاعب بعمر الـ55 أمس. وأكد اللاعب أنه توصل الى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر. وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية «الفريق متفق بنسبة 100% مع رغباتي»، مشيراً الى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الـ60 من عمره.

وكان ميورا عزز رقمه القياسي بصفته اللاعب الأكبر سناً في اليابان عندما دافع عن ألوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي أنهى الموسم في المركز الأخير.

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