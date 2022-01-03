الامارات | كيروش: هدفي التأهل إلى المونديال.. ومصر لن تذهب إلى الكاميرون للنزهة

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: هدفي التأهل إلى المونديال.. ومصر لن تذهب إلى الكاميرون للنزهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، أن «الهدف الرئيس له مع مصر هو التأهل لنهائيات مونديال 2022»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «مصر لن تذهب إلى الكاميرون من أجل النزهة». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس للمدرب، مع انطلاق المعسكر المغلق لـ«الفراعنة»، تحضيراً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، التي تقام بين 9 الجاري و6 فبراير المقبل. وقال كيروش إن المنافسة في البطولة الإفريقية ستكون صعبة للغاية، بسبب المشكلات اللوجستية. وأكد: «هدفي الأساسي التأهل لكأس العالم، ولكن بقية البطولات التي نشارك فيها مهمة أيضاً وعلينا الفوز بها». وعن سبب استبعاد محمد مجدي (أفشة) وطارق حامد، قال كيروش: «اختيار اللاعبين أمر خاص بالمدرب فقط، وهذه مسؤوليتي. ندرس كل المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين، سواء بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، ونعلم جيداً ما هي المنافسة التي سنخوضها، وشكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضها تضم 24 لاعباً من أصل 25 محترفين في أوروبا.

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